Александр Лукашенко предложил советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону начать отношения Беларуси и США с чистого листа.

"Несмотря на всю шумиху, которая происходит вокруг вашей поездки, здесь много положительного, особенно для Беларуси. Положительное заключается в том, и нас никто в этом не упрекнет (и вы, наверное, знаете об этом), что мы постоянно с момента ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту нехорошую страницу и начать с нового листа наши отношения", - подчеркнул Лукашенко 29 августа во время встречи во Дворце Независимости.

Кроме того, до нынешнего визита в Беларуси побывали многие эксперты и специалисты из США.

"Я лично с ними встречался, вел беседы на разные темы наших взаимоотношений. И это свидетельствует о том, что у нас есть некоторая история перезагрузки отношений", - отметил Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, во время встречи советник президента США назвал темы, которые хотел бы обсудить во время своего визита.

"Считаю, это очень хорошая возможность провести разговор по нескольким очень важным темам - региональной безопасности, двустороннего сотрудничества, - сказал он. - Есть несколько вопросов, которые очень интересуют США: права человека, нераспространение оружия. Я согласен с вами, что мы должны быть предельно откровенны по этим темам. Думаю, мы сможем найти общий язык".

Джон Болтон также отметил значительные изменения, произошедшие в отношениях между Беларусью и США. "История не стоит на месте. Уже прошло достаточно много времени с распада Советского Союза, геополитическая ситуация изменилась. Она меняется даже во время нашего разговора. Поэтому есть региональные вопросы, есть вопросы, связанные со странами, которые географически находятся далеко отсюда, но они также влияют на ситуацию здесь. Это мы также хотели бы обсудить с вами", - пояснил он.