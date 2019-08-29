МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛОРУССКО-ЧИЛИЙСКИЕ МЕЖМИДОВСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОЙДУТ В МИНСКЕ 3 СЕНТЯБРЯ

17:00 29.08.2019 3 сентября в Минске пройдут политические консультации между министерствами иностранных дел Беларуси и Чили. Белорусскую делегацию на консультациях возглавит заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, чилийскую – заместитель министра иностранных дел Патрисио Торрес. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудят основные подходы Беларуси и Чили к вопросам международной политической повестки дня, сотрудничество стран в двустороннем формате, развитие региональных интеграционных процессов.