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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКО-ЧИЛИЙСКИЕ МЕЖМИДОВСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОЙДУТ В МИНСКЕ 3 СЕНТЯБРЯ
17:00 29.08.2019
3 сентября в Минске пройдут политические консультации между министерствами иностранных дел Беларуси и Чили.
Белорусскую делегацию на консультациях возглавит заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, чилийскую – заместитель министра иностранных дел Патрисио Торрес.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудят основные подходы Беларуси и Чили к вопросам международной политической повестки дня, сотрудничество стран в двустороннем формате, развитие региональных интеграционных процессов.
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