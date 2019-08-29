|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЛАДИМИР МАКЕЙ И ДЖОН БОЛТОН ОБСУДЯТ ВОПРОСЫ БЕЛОРУССКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
15:57 29.08.2019
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и советник президента США по национальной безопасности посол Джон Болтон обсудят вопросы белорусско-американских отношений и региональной безопасности. Об этом сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
«Сегодня, 29 августа, проходит визит в Беларусь советника президента США по национальной безопасности посла Джона Болтона. Запланирована встреча Джона Болтона на высшем уровне, а также переговоры с министром иностранных дел нашей страны Владимиром Макеем», – сказал А. Глаз.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 29.08.2019
Курсы в банках
на 29.08.2019
Конвертация в банках
на 29.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте