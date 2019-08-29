Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и советник президента США по национальной безопасности посол Джон Болтон обсудят вопросы белорусско-американских отношений и региональной безопасности. Об этом сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

«Сегодня, 29 августа, проходит визит в Беларусь советника президента США по национальной безопасности посла Джона Болтона. Запланирована встреча Джона Болтона на высшем уровне, а также переговоры с министром иностранных дел нашей страны Владимиром Макеем», – сказал А. Глаз.