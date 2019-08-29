Бизнес-делегация из Рязанской области России с 16 по 20 сентября 2019 посетит Минск с целью поиска стратегических партнеров в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра маркетинга, в составе российской делегации представители Рязанского инструментального завода и других компаний, специализирующихся в области деревообработки и дорожного строительства, а также производители метизных изделий, текстиля, оборудования для кафе, GSM сигнализаций «умный дом».

Национальный центр маркетинга МИД Беларуси на постоянной основе оказывает содействие белорусским предприятиям в развитии внешнеэкономической деятельности. Визит деловых кругов Рязанской области является повторным, рязанские бизнесмены уже посещали Беларусь в декабре 2018 года. Высокий интерес к белорусскому рынку и успешный опыт взаимодействия с белорусскими компаниями послужили инициативой для организации нового визита. Также с аналогичными целями в 2018 году нашу страну посетили делегации из Ивановской и Тверской областей.

Национальный центр маркетинга организует ряд встреч рязанских бизнесменов с белорусскими предприятиями с целью установления деловых контактов. Белорусские компании приглашаются к участию на бесплатной основе.

Онлайн-регистрация участников осуществляется здесь.