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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РУКОВОДИТЕЛИ ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ БЕЛАРУСИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
10:09 29.08.2019
Представители белорусской таможенной службы под руководством председателя ГТК Юрия Сенько и Налоговой и таможенной службы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии во главе с директором - Уильямом Уильямсоном обменялись опытом в перспективных направлениях таможенного администрирования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, на состоявшейся 28 августа встрече стороны обсудили, в частности, применяемые таможенными органами технологии совершения операций в пунктах пропуска, расположенных на границе, использование системы управления рисками, а также вопросы предварительного таможенного декларирования.
Кроме того, в ходе визита представители Налоговой и таможенной службы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии ознакомились с практическим осуществлением деятельности в пункте пропуска «Козловичи».
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