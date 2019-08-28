Представители белорусской таможенной службы под руководством председателя ГТК Юрия Сенько и Налоговой и таможенной службы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии во главе с директором - Уильямом Уильямсоном обменялись опытом в перспективных направлениях таможенного администрирования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, на состоявшейся 28 августа встрече стороны обсудили, в частности, применяемые таможенными органами технологии совершения операций в пунктах пропуска, расположенных на границе, использование системы управления рисками, а также вопросы предварительного таможенного декларирования.

Кроме того, в ходе визита представители Налоговой и таможенной службы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии ознакомились с практическим осуществлением деятельности в пункте пропуска «Козловичи».