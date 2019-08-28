ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.08.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНИСТРЫ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ И ТУРЦИИ ОБСУДИЛИ НАРАЩИВАНИЕ ОБЪЕМОВ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ
09:05 29.08.2019

Министры иностранных дел Беларуси и Турции - Владимир Макей и Мевлют Чавушоглу, обсудили весь спектр вопросов двусторонних отношений, включая политическое, торгово-экономическое, гуманитарное сотрудничество Беларуси и Турции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 28 августа встрече были рассмотрены пути дальнейшего взаимодействия сторон по наращиванию объемов взаимной торговли, сокращению дисбаланса экспорта/импорта, запуску новых совместных проектов, а также развития инвестиционного сотрудничества.

Стороны договорились содействовать активизации контактов на уровне отраслевых министерств и ведомств двух стран, в том числе в рамках Белорусско-Турецкой совместной межправительственной экономической комиссии и двусторонних рабочих групп.

Главы МИД рассмотрели вопрос дальнейшего совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений, условившись в ближайшее время провести консультации по данной тематике.

Стороны договорились и далее развивать эффективное взаимодействие в рамках международных организаций, включая взаимную поддержку на выборах в их управляющие структуры.

В.Макей и М.Чавушоглу также обсудили широкий спектр вопросов региональной и глобальной повестки дня, уделив особое внимание проблематике мирного урегулирования конфликтов и обеспечения международной безопасности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.08.2019
валюта курс
EUR 2.3016
USD 2.0796
RUB 3.1234
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.08.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3016 +0.0079
USD 2.0796 +0.0141
RUB 3.1234 +0.0088
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3000 2.3120
USD 2.0770 2.0850
RUB 3.1150 3.1250
подробнее

Конвертация в банках
на 29.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1060 1.1120
EUR/RUB 73.4500 74.3000
USD/RUB 66.3500 67.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте