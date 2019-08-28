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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНИСТРЫ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ И ТУРЦИИ ОБСУДИЛИ НАРАЩИВАНИЕ ОБЪЕМОВ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ
09:05 29.08.2019
Министры иностранных дел Беларуси и Турции - Владимир Макей и Мевлют Чавушоглу, обсудили весь спектр вопросов двусторонних отношений, включая политическое, торгово-экономическое, гуманитарное сотрудничество Беларуси и Турции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 28 августа встрече были рассмотрены пути дальнейшего взаимодействия сторон по наращиванию объемов взаимной торговли, сокращению дисбаланса экспорта/импорта, запуску новых совместных проектов, а также развития инвестиционного сотрудничества.
Стороны договорились содействовать активизации контактов на уровне отраслевых министерств и ведомств двух стран, в том числе в рамках Белорусско-Турецкой совместной межправительственной экономической комиссии и двусторонних рабочих групп.
Главы МИД рассмотрели вопрос дальнейшего совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений, условившись в ближайшее время провести консультации по данной тематике.
Стороны договорились и далее развивать эффективное взаимодействие в рамках международных организаций, включая взаимную поддержку на выборах в их управляющие структуры.
В.Макей и М.Чавушоглу также обсудили широкий спектр вопросов региональной и глобальной повестки дня, уделив особое внимание проблематике мирного урегулирования конфликтов и обеспечения международной безопасности.
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