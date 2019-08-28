Белорусские и сербские ученые с 2014 по 2019 годы выполнили 23 научно-технических проекта, в том числе в области аграрно-биологических, физико-математических, химических наук и информационных технологий. Об этом сообщил на встрече с министром образования, науки и технологического развития Сербии Младеном Шарчевичем председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

По его словам, в настоящее время (по итогам конкурса совместных Белорусско-Сербских научно-технических проектов на 2020-2021 годы) подготовлено 19 проектных заявок в сфере сельского хозяйства и продовольствия, энергетики, наноматериалов, экологии и охраны окружающей среды и оптоэлектроники для дальнейшего финансирования.

«Государственная экспертная оценка с белорусской стороны завершена – все проекты получили положительную оценку. Поэтому по итогам предстоящего осенью заседания совместной Белорусско-Сербской комиссии по научно-техническому сотрудничеству мы могли бы подписать итоговый протокол, исполнительную программу сотрудничества на 2020-2021 годы и перечень совместных научно-технических проектов, утвержденный к финансированию», - сказал А. Шумилин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, белорусско-сербское взаимодействие в научно-технической и инновационной сфере развивается в рамках в рамках соглашения между правительством Беларуси и Союзным правительством Союзной Республики Югославия о научно-техническом сотрудничестве от 6 марта 1996 года. Реализация положений данного документа позволяет на регулярной основе белорусской и сербской сторонам проводить мероприятия двустороннего взаимодействия посредством работы совместной Белорусско-сербской комиссии по научно-техническому сотрудничеству.