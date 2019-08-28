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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАЗ РАССЧИТЫВАЕТ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ПОСТАВОК ТЕХНИКИ В ГРУЗИЮ
15:14 28.08.2019
ОАО «МАЗ» рассчитывает увеличить объем поставок техники в Грузию. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Валерий Иванкович на встрече с грузинской делегацией.
«Перспектива говорит о том, что мы надеемся расширить линейку поставляемой техники, увеличить объем поставок и сделать Грузию стратегическим форпостом в странах Кавказа», – сказал В. Иванкович.
Грузинской делегации представили МАЗ 303 – новейший автобус класса Евро-6, МАЗ-673110, МАЗ-4371N2 с изотермическим кузовом и другие образцы отечественного автомобилестроения.
«Мы точно знаем, что Батуми будет экологически чистым городом, где будет только белорусский транспорт. Поэтому рассматриваем поставки электробусов сделанных на МАЗе – завод выиграл у нас тендер. Вся остальная техника также впечатляет, и мы будем обновлять наши автопарки коммунальным и пассажирским транспортом», – сказал министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили.
Делегация Грузии выразила желание обновить автопарки более новыми моделями белорусских машин и организовать сервисное обслуживание в некоторых городах. В Грузии уже собирают белорусские тракторы, производство открыли в марте.
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