Центр ГЧП Национального агентства инвестиций и приватизации Беларуси подпишет меморандум о взаимодействии с Центром государственно-частного партнерства при Министерстве экономики Кыргызстана. Такое решение стороны приняли в рамках проведенной в НАИП встречи 27 августа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, во время встречи стороны обменялись информацией о ходи реализации проектов ГЧП в обеих странах.

Кроме того, на встрече презентовали законодательство, проекты и особенности сферы ГЧП в Беларуси представители Министерства экономики, ЕБРР, Делового консультативного совета при ЕЭК ООН.

Кыргызская сторона, которую представили Министерство экономики и Аппарат правительства Кыргызстана, рассказали о планах по реализации проектов ГЧП в своей стране, созданном Центре ГЧП. Они также отметили, что правительство Кыргызстана в настоящее время придает особое значение внедрению и применению механизмов ГЧП для реализации инфраструктурных проектов.

Подписание меморандума о взаимодействии позволит наладить обмен опытом между двумя странами в реализации проектов ГЧП.

Центр ГЧП Кыргызстана был создан 28 июня 2019 года. Как показывает мировая практика, проекты ГЧП намного эффективнее позволяют достичь конечный продукт инвестиционного проекта. Применение ГЧП позволяет рационально использовать бюджетные средства для реализации услуг. На сегодняшний день Кыргызская сторона сформировала нормативную базу ГЧП, реализует 3 проекта и сформировала около 50 проектных идей.

Делегация из Кыргызстана посещает Беларусь с двухдневным визитом и также изучит опыт работы индустриального парка "Великий камень".