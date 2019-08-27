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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛУКАШЕНКО ПРЕДЛОЖИЛ ТУРЦИИ СУЩЕСТВЕННО НАРАСТИТЬ ТОВАРООБОРОТ
11:54 28.08.2019

Беларуси и Турции необходимо систематизировать торгово-экономические отношения и существенно нарастить товарооборот. Об этом Александр Лукашенко заявил 28 августа на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

По его словам, уровень торгово-экономического сотрудничества необходимо выводить на новый уровень.

"Работать есть над чем. Нам, конечно, надо совершенствовать фундамент отношений, торгово-экономические отношения. Такие страны, как Турция и Беларусь, имеющие огромный потенциал в своем развитии, могут иметь в разы больший товарооборот, нежели сейчас. У нас, можно сказать, какая-то неразбериха в этом отношении", - убежден Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

В этой связи он считает необходимым, чтобы к выработке надежного плана действий для увеличения товарооборота подключились межправительственная комиссия, посольства двух стран.

"Согласитесь: если товарооборот большой, если мы очень зависимы друг от друга, то уже никому не удастся разорвать эти отношения", - подчеркнул Александр Лукашенко.
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