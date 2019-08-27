Делегация Министерства юстиции и Исследовательского института правовой политики при Министерстве юстиции Узбекистана изучат белорусский опыт проведения юридической экспертизы ведомственных нормативных правовых актов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, особое внимание в ходе образовательного визита запланировано уделить вопросам осуществления юридической экспертизы в электронной форме.

Первый заместитель министра юстиции Беларуси Сергей Задиран встретился с узбекской делегацией и представил основные направления развития нормотворчества. Участники встречи обсудили предстоящую программу обучающего визита, в ходе которого планируется комплексно ознакомить узбекских партнеров с национальной системой ведомственного нормотворчества.

Сергей Задиран отметил особую роль правового сотрудничества в деле комплексного развития белорусско-узбекского сотрудничества, а также важность налаживания экспертного взаимодействия между ведомствами двух стран.

Визит узбекской делегации в Беларусь продлится по 30 августа.