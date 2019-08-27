|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭКСПЕРТЫ УЗБЕКИСТАНА ИЗУЧАЮТ БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
09:07 28.08.2019
Делегация Министерства юстиции и Исследовательского института правовой политики при Министерстве юстиции Узбекистана изучат белорусский опыт проведения юридической экспертизы ведомственных нормативных правовых актов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, особое внимание в ходе образовательного визита запланировано уделить вопросам осуществления юридической экспертизы в электронной форме.
Первый заместитель министра юстиции Беларуси Сергей Задиран встретился с узбекской делегацией и представил основные направления развития нормотворчества. Участники встречи обсудили предстоящую программу обучающего визита, в ходе которого планируется комплексно ознакомить узбекских партнеров с национальной системой ведомственного нормотворчества.
Сергей Задиран отметил особую роль правового сотрудничества в деле комплексного развития белорусско-узбекского сотрудничества, а также важность налаживания экспертного взаимодействия между ведомствами двух стран.
Визит узбекской делегации в Беларусь продлится по 30 августа.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 27.08.2019
Курсы в банках
на 28.08.2019
Конвертация в банках
на 28.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте