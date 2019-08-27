ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.08.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЭКСПЕРТЫ УЗБЕКИСТАНА ИЗУЧАЮТ БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
09:07 28.08.2019

Делегация Министерства юстиции и Исследовательского института правовой политики при Министерстве юстиции Узбекистана изучат белорусский опыт проведения юридической экспертизы ведомственных нормативных правовых актов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, особое внимание в ходе образовательного визита запланировано уделить вопросам осуществления юридической экспертизы в электронной форме.

Первый заместитель министра юстиции Беларуси Сергей Задиран встретился с узбекской делегацией и представил основные направления развития нормотворчества. Участники встречи обсудили предстоящую программу обучающего визита, в ходе которого планируется комплексно ознакомить узбекских партнеров с национальной системой ведомственного нормотворчества.

Сергей Задиран отметил особую роль правового сотрудничества в деле комплексного развития белорусско-узбекского сотрудничества, а также важность налаживания экспертного взаимодействия между ведомствами двух стран.

Визит узбекской делегации в Беларусь продлится по 30 августа.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.08.2019
валюта курс
EUR 2.2937
USD 2.0655
RUB 3.1146
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.08.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2937 +0.0053
USD 2.0655 +0.0075
RUB 3.1146 -0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2900 2.2970
USD 2.0650 2.0700
RUB 3.1050 3.1190
подробнее

Конвертация в банках
на 28.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1070 1.1120
EUR/RUB 73.4500 74.0600
USD/RUB 66.2000 66.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте