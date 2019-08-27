|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКО-СЛОВАЦКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 18 СЕНТЯБРЯ
17:58 27.08.2019
Белорусско-словацкий экономический форум и контактно-кооперационная биржа с деловыми кругами Словакии состоятся в Минске 18 сентября в рамках XXII международной выставки технологий и инноваций в промышленности «ТехИнноПром».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской торгово-промышленной палате, в ходе форума планируется обсуждение возможностей развития белорусско-словацкого торгово-экономического двустороннего взаимодействия и проведение переговоров по таким направлениям, как поставка запчастей, промышленной химии, бактериальных препаратов для очистки окружающей среды, пиломатериалов, систем кондиционирования воздуха, технологического охлаждения, отопления; оптовая и розничная продажа электроустановочных изделий, осветительных приборов, реализация проектов общественного освещения, проектировка, производство и техобслуживание агрегатов, производящих электроэнергию и тепло на основе двигателей внутреннего сгорания и др.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 27.08.2019
Курсы в банках
на 27.08.2019
Конвертация в банках
на 27.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте