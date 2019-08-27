Белорусско-словацкий экономический форум и контактно-кооперационная биржа с деловыми кругами Словакии состоятся в Минске 18 сентября в рамках XXII международной выставки технологий и инноваций в промышленности «ТехИнноПром».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской торгово-промышленной палате, в ходе форума планируется обсуждение возможностей развития белорусско-словацкого торгово-экономического двустороннего взаимодействия и проведение переговоров по таким направлениям, как поставка запчастей, промышленной химии, бактериальных препаратов для очистки окружающей среды, пиломатериалов, систем кондиционирования воздуха, технологического охлаждения, отопления; оптовая и розничная продажа электроустановочных изделий, осветительных приборов, реализация проектов общественного освещения, проектировка, производство и техобслуживание агрегатов, производящих электроэнергию и тепло на основе двигателей внутреннего сгорания и др.