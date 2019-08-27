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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДИЛЕРЫ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРЕДСТАВИЛИ НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ НА «ДНЕ ПОЛЯ-2019» В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
17:07 27.08.2019
Дилеры белорусских предприятий представили новые образцы сельскохозяйственной техники на производственном семинаре-совещании «День поля-2019» в селе Первомайское Приморского края (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, официальные дилеры Минского тракторного завода и ООО «Запагромаш» (Торговая марка «Хозяин») — ООО «Дальневосточный Автоцентр» и ООО «Интенсивные технологии» — представили трактора Беларус-1221, Беларус-82,1, раздатчик соломы РВС-1500.
На протяжении всего мероприятия аграрии получали консультации представителей ООО «Интенсивные технологии» и ООО «Дальневосточный Автоцентр» по наиболее оптимальному выбору линейки сельскохозяйственной техники белорусского производства с учетом конкретных агротехнологических условий и максимально эффективных настроек машин, обеспечивающих их наибольшую производительность.
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