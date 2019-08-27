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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИИ ОПРЕДЕЛИЛИ ПУТИ РАСШИРЕНИЯ КООПЕРАЦИИ
16:17 27.08.2019

Беларусь и Брянская область России определили пути расширения кооперации на заседании рабочей группы, которое прошло в Брянске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, члены белорусской делегации посетили ряд предприятий и организаций Брянской области и встретились с губернатором региона Александром Богомазом.

Делегация Беларуси также приняла участие в мероприятиях Свенской ярмарки.

По словам председателя концерна «Белгоспищепром» Александра Забелло, Брянская область — это сегодня площадка, где Беларусь и Россия совместно производят продукцию, которая поставляется не только в РФ, но и в другие страны.

«Сегодня товарооборот между Брянской областью России и Беларусью превышает в разы товарооборот, который имеет Беларусь с 40 странами мира», - отметил председатель концерна «Белгоспищепром».

Свенская ярмарка — одна из крупнейших презентационных и торговых площадок для предприятий и организаций Брянской области, регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В минувшем году мероприятие собрало более двух тысяч участников и 120 тысяч гостей.
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