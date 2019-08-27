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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВОПРОСЫ БЕЛОРУССКО-РУМЫНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В БУХАРЕСТЕ
15:33 27.08.2019
Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич обсудил с государственным секретарем Министерства деловой среды, торговли и предпринимательства Румынии Габриелой Войчилэ вопросы белорусско-румынского экономического сотрудничества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД. На состоявшейся 26 августа встрече в Бухаресте обсуждались в том числе вопросы взаимной торговли, взаимодействия в сферах транспорта, энергетики, инвестиционной деятельности.
Особое внимание было уделено подготовке очередного заседания белорусско-румынской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое планируется провести осенью 2019 года.
Стороны договорились проработать по линии торгово-промышленных палат двух стран возможность организации в рамках мероприятия белорусско-румынского экономического форума.
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