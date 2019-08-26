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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ЕГИПЕТ ОБСУЖДАЮТ УГЛУБЛЕНИЕ МЕЖВУЗОВСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
10:37 27.08.2019
Посол Беларуси в Арабской Республике Египет Сергей Рачков и мнистр высшего образования и научных исследований Египта Халид Абдэльгафар обсудили состояние и перспективы белорусско-египетского сотрудничества в сфере высшего образования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 24 августа встрече особое внимание было уделено углублению межвузовского взаимодействия и активизации студенческой мобильности, включая организацию взаимного обучения студентов в высших учебных заведениях Беларуси и Египта за счет выделяемых грантов в сферах машиностроения, сельского хозяйства, информационных технологий, медицины и туризма.
Стороны также рассмотрели вопросы развития и совершенствования договорно-правовой базы белорусско-египетского сотрудничества в области высшего образования с акцентом на ревизию ранее заключенных университетами Беларуси и Египта меморандумов о сотрудничестве и подписание межправительственной исполнительной программы двустороннего взаимодействия в сфере высшего и последипломного образования.
Достигнута договоренность об организации в ближайшее время визита министра высшего образования и научных исследований Египта в Беларусь.
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