МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И ГЕРМАНИИ ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ

09:10 27.08.2019 Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 26 августа встретился с членами парламентской делегации ФРГ в рамках визита в Беларусь, организованного немецким фондом им.Ф.Эберта. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на встрече стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-германского сотрудничества, включая его парламентское измерение, тематику взаимодействия Беларусь-ЕС, актуальные вопросы региональной повестки дня. Было отмечено наличие значительного потенциала для дальнейшего расширения двустороннего взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной сферах. В состав делегации вошли представители Социал-демократической партии Германии: член Комитета по международным делам Бундестага, бывший Федеральный министр окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности ФРГ Барбара Хендрикс, заместитель руководителя Германско-белорусской парламентской группы Бундестага Оливер Качмарек, депутаты Бундестага Рене Рёспель и Фритц Фельгентрой, депутат Европейского парламента Йоахим Шустер.