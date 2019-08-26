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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И ГЕРМАНИИ ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
09:10 27.08.2019
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 26 августа встретился с членами парламентской делегации ФРГ в рамках визита в Беларусь, организованного немецким фондом им.Ф.Эберта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на встрече стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-германского сотрудничества, включая его парламентское измерение, тематику взаимодействия Беларусь-ЕС, актуальные вопросы региональной повестки дня.
Было отмечено наличие значительного потенциала для дальнейшего расширения двустороннего взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной сферах.
В состав делегации вошли представители Социал-демократической партии Германии: член Комитета по международным делам Бундестага, бывший Федеральный министр окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности ФРГ Барбара Хендрикс, заместитель руководителя Германско-белорусской парламентской группы Бундестага Оливер Качмарек, депутаты Бундестага Рене Рёспель и Фритц Фельгентрой, депутат Европейского парламента Йоахим Шустер.
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