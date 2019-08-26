Беларусь и Израиль проведут в Минске первый Форум высоких технологий и инноваций по информационно-коммуникационным технологиям, инновационным материалам, био- и нанотехнологиям. Такая договоренность достигнута во время встречи председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина с послом Израиля Алоном Шогамом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в работе Белорусско-израильского форума примут участие представители органов государственного управления, научно-практических и инновационных предприятий, университетов обеих стран. Предполагаемое количество участников – около 100 человек. Особое внимание на форуме планируется уделить перспективным направлениям двухстороннего сотрудничества и продвижению совместных технологий и наукоемкой продукции различных отраслей Беларуси и Израиля на внешние рынки.

В ходе встречи А. Шумилин также сообщил, что Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство науки и технологий Израиля впервые провели конкурс совместных научно-технических проектов и определили проекты для дальнейшего финансирования.

«В ближайшее время состоится заседание Белорусско-израильской рабочей группы по научно-техническому сотрудничеству, на котором планируется утвердить перечень данных проектов для совместной реализации. Это, прежде всего, разработки в сфере биотехнологий, сельского хозяйства и информационных технологий», - сказал он.

Белорусско-израильское научно-техническое сотрудничество развивается в рамках межправительственного соглашения о сотрудничестве в области образования, науки и культуры и соглашения между Государственным комитетом по науке и технологиям Беларуси и Министерством науки и технологий Израиля от 21 мая 2018 года.