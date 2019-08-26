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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПЕРВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ ПО ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РЕГИОНЕ ЕАЭС МОЖЕТ ПРОЙТИ В МИНСКЕ В 2020 ГОДУ
15:10 26.08.2019

Первый региональный форум по целям устойчивого развития в регионе ЕАЭС может пройти в Минске в 2020 году. Такая информация прозвучала на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МИД, заместитель министра пригласил российских коллег принять активное участие в этом мероприятии.

Во время встречи обсуждались актуальные вопросы многосторонней повестки дня, в том числе международная безопасность, разоружение и борьба с терроризмом, совместные мероприятия в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также гуманитарного и культурного сотрудничества между Беларусью и Россией.

А. Дапкюнас выразил благодарность белорусской стороны за выделение правительством России 1,95 млн долларов США на осуществление проекта международной технической помощи по укреплению национального потенциала Беларуси в области демографии. Этот проект станет продолжением проектов в области демографической безопасности, которые сегодня реализуются в Беларуси при поддержке правительства России и Фонда ООН в области народонаселения.

Заместитель министра отметил плодотворное развитие проектов, выполняемых агентствами ООН в Беларуси при поддержке России как одного из крупнейших доноров международной технической помощи Беларуси.

По линии Трастового фонда «Россия-ПРООН» успешно осуществляются проекты, направленные на поддержку малого бизнеса в малых и средних белорусских городах, содействие вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию. Российские партнеры совместно с ЮНИСЕФ содействуют внедрению в Беларуси передовой практики в области профилактики детской инвалидности и социальной интеграции детей с особенностями развития. При поддержке России совместно с ЮНЭЙДС осуществляются мероприятия по противодействию ВИЧ/СПИД, в том числе научные исследования, закупка антиретровирусных препаратов, обновление лабораторного оборудования.

А. Дапкюнас подчеркнул чрезвычайную важность того, что это сотрудничество выстраивается в соответствии с национальными приоритетами двух государств и служит укреплению связей добрососедства и взаимной поддержки между народами Беларуси и России.
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