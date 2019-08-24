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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БНТУ И КГЭУ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
13:47 26.08.2019
Белорусский национальный технический университет (БНТУ) и Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписан 24 августа в ходе визита ректора БНТУ Сергея Харитончика в Казань.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, Сергей Харитончик и ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов заявили о готовности поддерживать, развивать и углублять сотрудничество в области образования, научных исследований.
Белорусский национальный технический университет — единственный вуз, который осуществляет подготовку энергетиков в Беларуси. «Энергетический факультет в университете один из самых больших в вузе. Там очень хороший конкурс среди абитуриентов. Студенты занимаются серьезной научной работой. Это наша гордость, наш бриллиант», — подчеркнул Сергей Харитончик. В БНТУ подготовка энергетиков ведется в рамках специалитета, поэтому было предложено вести обмен студентами на уровне магистратуры и аспирантуры. В дальнейшем планируется переход на подготовку по двойным дипломам.
Эдвард Абдуллазянов отметил, что Казанский государственный энергетический университет в течение 50 лет ведет подготовку энергетиков для Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. Ректор КГЭУ уверен в том, что сотрудничество с Белорусским национальным техническим университетов принесет положительные плоды.
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