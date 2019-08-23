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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДФР БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ НАЛОГОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ СТРАН СНГ
11:35 26.08.2019
Белорусская делегация во главе с заместителем председателя Комитета государственного контроля – директором Департамента финансовых расследований Игорем Маршаловым приняла участие в XХ заседании Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований (КСОНР) государств – участников СНГ, которое состоялось 21-23 августа в Душанбе (Таджикистан).
Как сообщил ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, представители органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ рассмотрели актуальные вопросы деятельности по обеспечению экономической безопасности, противодействию финансированию экстремизма, а также различные аспекты межведомственного взаимодействия, направленного на противодействие контрабанде и незаконному обороту подакцизных товаров.
Участники заседания обсудили план совместных мероприятий по реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы. Речь шла и о подготовке кадров для органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ.
Председателем КСОНР избран Султонзода Сулаймон Саид, директор Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана.
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