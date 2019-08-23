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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТОРГПРЕДСТВО РОССИИ ИЗУЧАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В БЕЛАРУСЬ
10:47 26.08.2019
Торгпредство России изучает новые возможности инвестирования в Беларусь. Это было отмечено 22 августа во время встречи в Национальном агентстве инвестиций и приватизации с делегацией торгового представительства России в Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, в ходе встречи стороны обсудили возможности дальнейшего взаимодействия.
Торговый представитель России в Беларуси Юрий Золотарев обозначил, что основными направлениями деятельности вверенного ему ведомства является увеличение двустороннего товарооборота между странами, развитие несырьевого экспорта России, включая создания новых совместных производств и продвижение конечного продукта в третьи страны.
Также Ю. Золотарев запросил информационную поддержку Агентства в создании инвестиционного путеводителя для представителей российского бизнеса по ведению бизнеса в Беларуси.
Заместитель директора НАИП Денис Мелешкин представил инвестиционный климат Беларуси, ознакомил гостей с порталом «Инвестиционная карта инвестора» и наиболее перспективными для реализации инвестиционными проектами. Также он заверил в готовности оказывать всеобъемлющую поддержку представителям российского бизнеса и подчеркнул, что Россия является ключевым торгово-экономическим партнером Беларуси.
Торговое представительство России в Беларуси является государственным органом, обеспечивающим внешнеэкономические интересы России. Торговое представительство начало свою работу в 1994 году.
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