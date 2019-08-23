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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В МОГИЛЕВЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ СО СТРАНАМИ ЕАЭС
10:11 26.08.2019

Потенциальные возможности Могилевской области в сфере промышленного сотрудничества со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Александр Субботин обсудил 23 августа с председателем Могилевского областного исполнительного комитета Леонидом Зайцем и генеральным директором ОАО «Могилевлифтмаш» Борисом Ковалевским.

«У нас уже есть опыт устойчивого кооперационного сотрудничества предприятий России и Беларуси в области лифтостроения, – отметил Александр Субботин, – и мы готовы всесторонне поддерживать углубление интеграции в этом направлении, в том числе используя механизм создания евразийских компаний».

Как сообщает ЕЭК, в регионе успешно развивается сельское хозяйство, химия и нефтехимия, машиностроение, пищевая и легкая промышленность, производство строительных материалов, электроэнергетика и деревообработка. Сегодня область активно сотрудничает с более чем ста странами мира.

Одним из крупнейших предприятий Могилевской области является ОАО «Могилевлифтмаш». Встреча Александр Субботина с генеральным директором предприятия Борисом Ковалевским состоялась в контексте договоренностей о создании Евразийских компаний, достигнутых на уровне министров промышленности стран ЕАЭС в июле текущего года. Одним из перспективных направлений транснационального сотрудничества было признано производство лифтового оборудования. И именно завод «Могилевлифтмаш» станет участником первого совместного проекта по созданию предприятия с участием белорусского и одного из российских производителей лифтов.

По словам министра, Евразийская экономическая комиссия разработает стратегический документ в секторе подъемно-транспортного оборудования, а также будет оказывать предприятиям всестороннюю помощь по выводу их продукции на рынки третьих стран.

«Комплексно вопрос поддержки экспорта нашей продукции мы обсудим в октябре в Каире, на очередном заседании Совета по промышленной политике ЕАЭС», – добавил Александр Субботин.
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