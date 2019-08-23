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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КАЗАХСТАН ЗАИНТЕРЕСОВАН В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С БЕЛАРУСЬЮ В СФЕРЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ
09:11 26.08.2019

Казахстан заинтересован в сотрудничестве с Беларусью в сфере машиностроения. Это было отмечено во время встречи первого заместителя премьер-министра Беларуси, сопредседателя межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Александра Турчина с послом Казахстана в Республике Беларусь Ермухаметом Ертысбаевым в связи с завершением его дипломатической миссии.

Как сообўілі ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, заседание межправкомиссии планируется на начало октября. Александр Турчин и Ермухамет Ертысбаев обсудили подготовку к заседанию, работу белорусских компаний на рынке Казахстана. Первый вице-премьер подчеркнул, что Казахстан является стратегическим партнером Беларуси и в сфере торгово-экономического сотрудничества достигнуты значительные результаты. Взаимодействие в различных сферах планируется развивать и в дальнейшем.

Посол отметил, что в регионе Центральной Азии не хватает тракторных заводов.

"Нам нужно с помощью Беларуси реанимировать это направление, построить тракторный завод. Это мощный технологический проект. Ваш человеческий капитал, производственный опыт имеют большое значение, - сказал он. - Кроме того, почти в каждом регионе Казахстана нужны МАЗы, белорусская автотехника и прочее. Может быть, нужно разработать какие-то лизинговые проекты. Поле для деятельности широкое".

По словам Ермухамета Ертысбаева, обсуждение вопросов развития двустороннего сотрудничества имеет особое значение в связи с ожидаемым визитом Александра Лукашенко в Казахстан, во время которого планируется подписание пакета документов.

Договорно-правовая база сотрудничества Беларуси и Казахстана включает более 65 межгосударственных, межправительственных и ведомственных международных договоров. Основополагающим документом является договор о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года. Беларусь предоставляет национальный режим в отношении товаров из Казахстана в соответствии с договором о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года и договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. По объему белорусского экспорта Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров страны. В 2018 году товарооборот Беларуси и Казахстана составил $896,1 млн (рост на 30% по сравнению с 2017-м), в том числе белорусский экспорт - $783,7 млн (рост на 32,3%). В этом году также наблюдается рост.
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