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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ООН РАССМОТРЯТ ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА
15:19 23.08.2019
Беларусь и ООН рассмотрят возможность расширения сотрудничества в области применения государственного социального заказа. Такую возможность обсудили на встрече министр труда и социальной защиты Ирина Костевич и постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, в ходе встречи стороны отметили взаимовыгодное плодотворное сотрудничество Министерства труда и социальной защиты и агентств системы ООН и обозначили дальнейшие приоритетные направления взаимодействия по вопросам социально-трудовой сферы, в том числе в контексте дальнейшей совместной работы в области достижения Целей устойчивого развития.
Как отметила И. Костевич, ключевыми направлениями сотрудничества Министерства с агентствами системы ООН являются вопросы демографии, социальной инклюзии людей с инвалидностью, гендерной политики.
Со своей стороны И. Казана-Вишневецкий отметила работу Министерства по подготовке проекта Национальной стратегии в интересах пожилых граждан, по вопросам реализации гендерной политики, оказания помощи пострадавшим от насилия в семье, развития механизма государственного социального заказа.
В ходе встречи сторонами предложено совместно реализовать пилотный проект по созданию кризисного центра для лиц, пострадавших от насилия в семье, а также рассмотреть возможность сотрудничества по вопросу расширения области применения государственного социального заказа.
Кроме того, постоянный координатор ООН в Беларуси в ходе встречи остановилась на вопросах положения лиц без гражданства, в том числе в Беларуси, подчеркнула актуальность данной тематики для организаций системы ООН.
В целях осуществления дальнейшего сотрудничества, в том числе в рамках разработки основных направлений деятельности на очередной пятилетний период, стороны договорились проводить совместную работу по обозначенным направлениям.
«Роль ООН в Республике Беларусь – помогать и всячески содействовать в достижении ее национальных приоритетов», – сказала И. Казана-Вишневецкий.
И. Костевич поблагодарила за оказываемую поддержку и выразила надежду на конструктивную плодотворную дальнейшую работу по приоритетным направлениям сотрудничества.
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