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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИЙ ФОРУМ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ ПРОЙДЕТ 10 СЕНТЯБРЯ В ЦИНДАО
13:09 23.08.2019
Белорусско-китайский форум трансграничной электронной торговли пройдет 10 сентября в Циндао (Китай). Об этом шла речь на встрече посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого с заместителем генерального директора Китайской ассоциации торговли услугами (China Association of Trade in Services, CATIS) Тьян Гуофеном.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Китае, ассоциация подтвердила свое участие в этом форуме, а также выразила заинтересованность в приглашении партнеров и членов ассоциации, специализирующихся в данной области, для практического обсуждения вопросов сотрудничества с белорусским бизнесом.
Также в ходе встречи стороны обсудили направления взаимовыгодного сотрудничества и наращивания экспорта белорусских услуг в Китай в области туризма, здравоохранения, культуры, автомобильных перевозок и иных перспективных направлений.
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