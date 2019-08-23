Белорусско-китайский форум трансграничной электронной торговли пройдет 10 сентября в Циндао (Китай). Об этом шла речь на встрече посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого с заместителем генерального директора Китайской ассоциации торговли услугами (China Association of Trade in Services, CATIS) Тьян Гуофеном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Китае, ассоциация подтвердила свое участие в этом форуме, а также выразила заинтересованность в приглашении партнеров и членов ассоциации, специализирующихся в данной области, для практического обсуждения вопросов сотрудничества с белорусским бизнесом.

Также в ходе встречи стороны обсудили направления взаимовыгодного сотрудничества и наращивания экспорта белорусских услуг в Китай в области туризма, здравоохранения, культуры, автомобильных перевозок и иных перспективных направлений.