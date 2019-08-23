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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО: БЕЛАРУСЬ ПРОДОЛЖИТ НАСТОЙЧИВО РАЗВИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ С ГРУЗИЕЙ
12:04 23.08.2019
Беларусь продолжит настойчиво развивать отношения с Грузией. Об этом Александр Лукашенко заявил 23 августа на встрече с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.
"Мы очень тесно сотрудничаем со всеми постсоветскими республиками, не делим их на плохих и хороших. Думаю, если даже есть какие-то недостатки и проблемы в сотрудничестве, их надо преодолевать - спокойно, терпеливо. Что мы и делаем с некоторыми государствами постсоветского периода. Вы в этом плане можете рассчитывать, что мы настойчиво, терпеливо (хотя мы этот период уже прошли) будем развивать наши отношения во благо белорусского и грузинского народов", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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