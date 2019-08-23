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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В 2020 ГОДУ МОЖЕТ ПРОЙТИ БЕЛОРУССКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
11:07 23.08.2019
Возможности организации бизнес-форума с участием деловых кругов Беларуси и Швейцарии в 2020 году обсудили председатель БелТПП Владимир Улахович и представители бизнеса Швейцарии – президент холдинга Ceres Group Holding AG, председатель совета директоров индустриального парка Buss в Праттельне Германн Бейелер и глава компании Vision Promotion Sarl Борис Беркович.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской торгово-промышленной палате, в ходе встречи также рассмотрены перспективы взаимодействия деловых кругов Беларуси и Швейцарии, возможности назначения Бориса Берковича представителем БелТПП в Швейцарии.
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