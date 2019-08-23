Возможности организации бизнес-форума с участием деловых кругов Беларуси и Швейцарии в 2020 году обсудили председатель БелТПП Владимир Улахович и представители бизнеса Швейцарии – президент холдинга Ceres Group Holding AG, председатель совета директоров индустриального парка Buss в Праттельне Германн Бейелер и глава компании Vision Promotion Sarl Борис Беркович.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской торгово-промышленной палате, в ходе встречи также рассмотрены перспективы взаимодействия деловых кругов Беларуси и Швейцарии, возможности назначения Бориса Берковича представителем БелТПП в Швейцарии.