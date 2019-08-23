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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СОЗДАН БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РЫНКАХ
10:05 23.08.2019

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Федеральная антимонопольная служба РФ подписали 22 августа в Москве меморандум о создании Белорусско-российского экспертного совета по вопросам развития конкуренции на социально значимых рынках.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, меморандум предусматривает развитие вступившего в силу соглашения между правительствами Республики Беларусь и Российской Федерации о сотрудничестве в области защиты конкуренции, подписанного 27 февраля 2019 года в городе Москве.

Высокая степень гармонизации законодательства по конкуренции создает равные условия для субъектов хозяйствования на рынках наших стран. Однако это законодательство не всегда соблюдается.

Целью подписанных документов является формирование правоприменительной практики антимонопольными органами Беларуси и России по прекращению нарушений конкуренции, искажающих «правила игры» на наших рынках. Основными инструментами взаимодействия будут проведение проверок и расследований для пресечения фактов нарушения антимонопольного законодательства, решений по закрытию рынков.

Таким образом, эти документы создают правовые основы для взаимодействия МАРТ и ФАС России при применении антимонопольного законодательства в отношении хозяйствующих субъектов Беларуси и России, а также хозяйствующих субъектов третьих стран, деятельность которых оказывает влияние на состояние конкуренции на рынках государств сторон.

Экспертный совет также будет оценивать проекты документов и информацию, представленные на его рассмотрение, с возможной выдачей заключений, разрабатывать рекомендации по совершенствованию контроля соблюдения антимонопольного законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации.
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