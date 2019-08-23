МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ОАО «МАЗ» ОТПРАВИТ 64 АВТОБУСА В МАРИУПОЛЬ

09:09 23.08.2019 ОАО «МАЗ» передало транспортному предприятию Мариупольского городского совета первую партию новых пассажирских автобусов в количестве 15 единиц техники. Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Украине, всего в Мариуполь будет поставлено 64 автобуса в рамках выигранного Минским автомобильным заводом международного тендера, финансируемого Международной финансовой корпорацией (Всемирный банк).