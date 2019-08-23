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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОАО «МАЗ» ОТПРАВИТ 64 АВТОБУСА В МАРИУПОЛЬ
09:09 23.08.2019
ОАО «МАЗ» передало транспортному предприятию Мариупольского городского совета первую партию новых пассажирских автобусов в количестве 15 единиц техники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Украине, всего в Мариуполь будет поставлено 64 автобуса в рамках выигранного Минским автомобильным заводом международного тендера, финансируемого Международной финансовой корпорацией (Всемирный банк).
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