В Беларуси завершилась миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по предпусковой оценке эксплуатационной безопасности Белорусской АЭС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, команда экспертов МАГАТЭ отметила стремление Белорусской АЭС как эксплуатирующей организации повысить безопасность станции до начала ввода 1-го блока АЭС в коммерческую эксплуатацию. Команда также выявила области для дальнейшего повышения безопасности, чтобы обеспечить эксплуатационную готовность.

Целью pre-OSART миссий является оказание помощи ядерным операторам в повышении эксплуатационной безопасности атомных электростанций. Такие миссии выявляют области для повышения безопасности, оценивая предлагаемые эксплуатационные программы путем их сравнения со стандартами безопасности МАГАТЭ и при необходимости предлагая рекомендации. Миссии не оценивают общую безопасность АЭС.

«Сооружая большую современную атомную электростанцию, рассчитанную на 60 лет эксплуатации, высшему руководству станции следует неуклонно подтверждать свою приверженность ядерной безопасности на протяжении всего срока службы ядерной установки. Команда pre-OSART отметила целеустремленность руководства станции обеспечить безопасную и надежную эксплуатацию. Команда также предложила свои рекомендации для дальнейшего повышения безопасности и своевременного выполнения эксплуатационных программ», — сказал руководитель команды, главный сотрудник отдела ядерной безопасности МАГАТЭ Юрий Мартыненко.

В состав команды вошли 15 экспертов из Армении, Бельгии, Бразилии, Франции, Нидерландов, России, Словакии и США, а также представители МАГАТЭ.

Проверка охватила следующие области: лидерство и управление безопасностью, подготовка и квалификация персонала, эксплуатация, ремонт, техническая поддержка, опыт эксплуатации, радиационная защита, химия, аварийная готовность и реагирование, управление авариями и ввод в эксплуатацию.

Миссия предложила эксплуатирующей организации несколько рекомендаций с целью своевременного повышения эксплуатационной безопасности, чтобы обеспечить эксплуатационную готовность, в том числе обеспечить надлежащее руководство всеми видами деятельности, связанными с разработкой и выполнением эксплуатационных программ; усилить контроль и надзор за программой ввода в эксплуатацию, включая мероприятия по предотвращению потенциального попадания посторонних предметов в важные для безопасности системы и элементы станции.

Кроме того, предлагается внедрить программу учета опыта эксплуатации, чтобы обеспечить ознакомление и учет уроков из внутреннего и внешнего опыта эксплуатации.

«Миссия pre-OSART – это великолепная возможность привлечь лучших международных экспертов для проведения независимой проверки с целью оказания помощи в повышении эксплуатационной безопасности до начала ввода нового реактора в эксплуатацию. Предлагаемые области для улучшения в результате проведенной оценки OSART будут учтены как часть нашего принципа постоянного повышения безопасности», — заявил главный инженер Белорусской АЭС Анатолий Бондарь.

Команда предоставила проект отчета руководству станции. У руководства станции и национального регулятора есть возможность представить свои замечания по проекту отчета, которые будут приняты во внимание МАГАТЭ. Окончательный вариант отчета будет передан правительству Беларуси через три месяца. МАГАТЭ побуждает правительства стран делать отчеты OSART публичными.

Руководство станции сообщило, что оно внимательно ознакомится с рекомендациями команды OSART и сделает заявку на проведение повторной миссии через 18 месяцев.