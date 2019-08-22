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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЯТ В КАЛИНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ
15:55 22.08.2019
Беларусь и Калининградская область проработают контракты по поставкам белорусских строительных материалов. Такая договоренность достигнута в ходе визита бизнес-миссии белорусских предприятий 20-21 августа в Калининградский регион России.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, в рамках визита была организована контактная биржа, прошли переговоры в формате B2B с представителями калининградских строительных, торговых и производственных предприятий, состоялась презентация профильной продукции и услуг.
Переговорный процесс продолжился в ходе посещений крупнейших в калининградском регионе сетевых торговых и строительных предприятий и организаций, в том числе Индустриального парка «Штальверк», ООО «Калининградский торгово-строительный холдинг», ООО «Мегаполис-Центр» и группы компаний «СОХО».
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