Беларусь и Калининградская область проработают контракты по поставкам белорусских строительных материалов. Такая договоренность достигнута в ходе визита бизнес-миссии белорусских предприятий 20-21 августа в Калининградский регион России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, в рамках визита была организована контактная биржа, прошли переговоры в формате B2B с представителями калининградских строительных, торговых и производственных предприятий, состоялась презентация профильной продукции и услуг.

Переговорный процесс продолжился в ходе посещений крупнейших в калининградском регионе сетевых торговых и строительных предприятий и организаций, в том числе Индустриального парка «Штальверк», ООО «Калининградский торгово-строительный холдинг», ООО «Мегаполис-Центр» и группы компаний «СОХО».