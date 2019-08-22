Председатель Госпогранкомитета Беларуси генерал-майор Анатолий Лаппо и заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана – директор Пограничной службы генерал-майор Дархан Дильманов изучили организацию пешеходного движения в автодорожных пунктах пропуска через государственную границу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, на состоявшейся 22 августа в Алматы встрече руководители пограничных ведомств также обменялись мнениями об обстановке на государственной границе, имеющихся тенденциях ее развития, угрозах и проблемных вопросах, оказывающих влияние на состояние пограничной безопасности. Также в рамках встречи был осуществлен обмен опытом по направлениям оперативно-служебной деятельности пограничных ведомств.

В ходе визита белорусская делегация посетила Академию Пограничной службы КНБ Казахстана, а также завод погранслужбы, который осуществляет ремонт своими силами стрелкового вооружения и оптических приборов, автомобильной техники, а также производство нестандартного оборудования.