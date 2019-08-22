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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТОВАРООБОРОТ БЕЛАРУСИ И ТАТАРСТАНА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 529 МЛН ДОЛЛАРОВ
13:14 22.08.2019
В первом полугодии 2019 года товарооборот Беларуси и Татарстана (Россия) составил более 529 млн долларов США.
При этом 246,5 млн долларов США из них приходятся на торговлю организаций концерна с татарстанскими партнерами. В экспорте белорусских товаров в Татарстан почти половину (49%) занимает продукция Минпрома. Концерн «Белнефтехим» экспортирует бутилен-бутадиеновую фракцию (С4), кордную ткань, шины, лакокрасочную продукцию и синтетические нити, импортирует нефть, этиленгликоль, синтетические каучуки, технический углерод, широкую фракцию легких углеводородов и ацетон.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белнефтехим», заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Ильдар Мингалеев и представители промышленных кругов Татарстана посетили Беларусь 19-21 августа.
Делегация провела переговоры в Министерстве промышленности с участием руководителей ряда предприятий Минпрома, посетила ОАО «Амкодор», Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», а также предприятия Могилева – ОАО «Могилевлифтмаш» и ОАО «Могилевхимволокно».
На предприятии нефтехимического комплекса гости ознакомились с работой нового комплекса по производству полиэфирной продукции и историей предприятия в заводском музее. На вопросы гостей ответил главный инженер – первый заместитель генерального директора Константин Сиротин.
Концерн «Белнефтехим» сопровождал визит гостей из крупного промышленного региона Российской Федерации, так как по поручению правительства Беларуси является ответственным за развитие белорусского сотрудничества с Татарстаном.
Сторонами подписан и реализуется План мероприятий по сотрудничеству между правительством Беларуси и правительством Татарстана (Россия) на 2017-2020 годы.
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