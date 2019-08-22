Беларусь предложила официально проработать вопрос перевода белорусской литературы на китайский язык для последующего распространения в Китае на коммерческой основе. Предложение было озвучено на встрече заместителя министра информации Игоря Бузовского с заместителем начальника управления КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках Лу Цайжун и директором издательства литературы на иностранных языках Сю Бу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве информации, в качестве пилотного проекта рассматривается книга Владимира Короткевича «Дикая охота короля Стаха» (2020 год – год 90-летия писателя).

По информации китайской стороны, в ближайшее время при финансировании издательства в Беларуси увидит свет книга «Си Цзиньпин. О государственном управлении» на белорусском языке.

Белорусская делегация во главе с И. Бузовским приняла участие в открытии 26-й Пекинской международной выставки, а также провела серию встреч с представителями государственных структур и издательств Китая.

На встрече с директором – главным редактором издательства «Современный мир» Дин Юнь был презентован проект «10 знаменитых людей Беларуси», реализованный при поддержке посольства Беларуси в Китае. Книга уже сегодня продается в сети книготорговли КНР. Кроме того, китайская сторона проинформировала о структуре книгоиздания и книготорговли в КНР, отметив значительные темпы роста продаж через интернет. Более тысячи магазинов книжной торговли с государственной формой собственности реализуют государственные интересы в продвижении китайских авторов, социально значимой литературы. Вместе с тем приоритетом остается окупаемость книжных проектов.

Белорусская сторона, в свою очередь, о предложила рассмотреть варианты издания и распространения на территории Китая произведений белорусских классиков.