НАН Беларуси и Польская академия наук создадут межакадемический совет, который будет решать проблемы сохранения Беловежской пущи и экологии. Такое решение принято на заседании Президиума НАН Беларуси, участие в которой приняла делегация Польской академии наук (ПАН) во главе с ее президентом Ежи Душиньски.

«Национальная академия наук Беларуси придает особое значение сотрудничеству с Республикой Польша — страной со значительным научным и экономическим потенциалом, с которой у Беларуси сложились прочные отношения во всех сферах, в том числе научно-технической. Создание совместного постоянно действующего органа позволит оперативно решать текущие и актуальные проблемы. Сегодня ученые НАН Беларуси и Польской академии наук совместно принимают участие в международных выставках научно-технических достижений, регулярно проводят совместные международные форумы и конференции. Однако потенциал ученых двух стран не реализован в полной мере», - отметил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.

В свою очередь президент Польской академии наук Ежи Душиньски подчеркнул, что контакты с научными организациями Беларуси приоритетны для польских исследователей. Актуально решение общих проблем, которые стоят перед нашими странами. И прежде всего это касается сохранения Беловежской пущи, национального достояния Беларуси и Польши. Важное значение также придается проблемам изменения климата.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, по итогам заседания принято решение: Межакадемический совет НАН Беларуси и ПАН в первую очередь займется вопросами сохранения флоры и фауны Беловежской пущи, а также проблемами изменения климата.

Руководители двух академий отметили значительный потенциал для развития двусторонней кооперации в различных областях науки, обсудили вопрос инициирования и реализации совместных белорусско-польских проектов в рамках программы ЕС по науке и инновациям «Горизонт 2020» и целесообразность проведения ежегодных совместных мероприятий.