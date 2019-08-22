Посол Беларуси в Туркменистане Олег Табанюхов и министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Амандурды Ишанов обсудили на встрече 21 августа вопросы дальнейшего развития Белорусско-туркменского торгового дома в Ашхабаде и Туркмено-белорусского торгового дома в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, по итогам переговоров определен механизм наращивания товарооборота совместных торговых домов.

Кроме того, достигнуты конкретные договоренности о дальнейшем расширении поставок в Туркменистан белорусских продовольственных товаров.