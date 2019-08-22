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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ТУРКМЕНИСТАН ОПРЕДЕЛИЛИ МЕХАНИЗМ НАРАЩИВАНИЯ ТОВАРООБОРОТА СОВМЕСТНЫХ ТОРГОВЫХ ДОМОВ
10:50 22.08.2019
Посол Беларуси в Туркменистане Олег Табанюхов и министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Амандурды Ишанов обсудили на встрече 21 августа вопросы дальнейшего развития Белорусско-туркменского торгового дома в Ашхабаде и Туркмено-белорусского торгового дома в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, по итогам переговоров определен механизм наращивания товарооборота совместных торговых домов.
Кроме того, достигнуты конкретные договоренности о дальнейшем расширении поставок в Туркменистан белорусских продовольственных товаров.
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