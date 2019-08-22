В Министерстве финансов 21 августа состоялось подписание соглашения о создании единой платформы перестрахования между Белорусским республиканским унитарным предприятием экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» и Акционерным обществом «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций». С белорусской стороны соглашение подписано первым заместителем генерального директора «Белэксимгарант» Михаилом Ольшанским, с российской - генеральным директором АО «ЭКСАР» Никитой Гусаковым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, соглашение предусматривает признание российской стороной перестрахования в «Белэксимгарант» как надежного обеспечения в качестве альтернативы государственной гарантии или банковской гарантии, что позволит расширить возможности по финансированию инвестиционных проектов в Республике Беларусь, а также будет способствовать удешевлению страхования проектов, предлагаемых российской стороной.

Кроме того, договором устанавливается сумма операций на уровне 500 млн. долларов США, что предоставит достаточное страховое и финансовое покрытие по совместным проектам.

Документ предусматривает стимулирование экспорта в рамках совместного освоения рынков дальней дуги и проблемных регионов, а также совместное урегулирование убытков в сложных регионах, диверсификацию рисков, улучшение качества страхового портфеля; размещение рисков в перестрахование без дополнительных затрат и комиссий (без участия страховых посредников).