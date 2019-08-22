Беларуси интересен российский опыт поддержки экспорта, поскольку системы существенно отличаются. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас в ходе встречи с генеральным директором АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) Андреем Слепневым.

"Мы сосредоточились только на финансовых инструментах. Российский экспортный центр является агентом правительства и оказывает наряду с финансовой нефинансовую поддержку, является своего рода "одним окном" для экспортеров", - добавил Сергей Румас.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, на состоявшейся 21 августа встрече в Доме правительства стороны обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

В свою очередь Андрей Слепнев одним из перспективных направлений сотрудничества назвал продвижение товаров на рынок Египта. Российский экспортный центр является уполномоченной организацией по реализации инициативы по созданию Российской промышленной зоны в этой стране. Проект получил статус национального и предусматривает поэтапное развертывание на площадке "Восточный Порт-Саид" Экономической зоны Суэцкого канала производственного комплекса площадью 525 га. Это даст российским экспортерам и поставщикам возможность локализовать свои производственные мощности.

Андрей Слепнев заявил, что Российский экспортный центр готов поддержать белорусские предприятия, заинтересованные во вхождении на африканский рынок. Кроме договора с "Белэксимгарантом" планируется подписать соглашение по финансированию проектов с Беларусбанком.

Российский экспортный центр - государственный институт поддержки несырьевого экспорта. В прошлом году объем поддержки российского экспорта составил около $19 млрд, совместных торговых операций с Беларусью - $1,33 млрд. За все время работы финансовых инструментов центра совместные торговые операции профинансированы в размере $5,5 млрд.

"Это не только поставки российских комплектующих, но и совместные поставки на третьи рынки. Сейчас прорабатываем ряд новых проектов", - отметил Андрей Слепнев.

РЭЦ входит в государственную корпорацию развития ВЭБ.РФ. В состав группы интегрированы также Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (ЭКСАР) и государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (Росэксимбанк).