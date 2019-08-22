ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.08.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСИ ИНТЕРЕСЕН РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА - РУМАС
09:05 22.08.2019

Беларуси интересен российский опыт поддержки экспорта, поскольку системы существенно отличаются. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас в ходе встречи с генеральным директором АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) Андреем Слепневым.

"Мы сосредоточились только на финансовых инструментах. Российский экспортный центр является агентом правительства и оказывает наряду с финансовой нефинансовую поддержку, является своего рода "одним окном" для экспортеров", - добавил Сергей Румас.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, на состоявшейся 21 августа встрече в Доме правительства стороны обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

В свою очередь Андрей Слепнев одним из перспективных направлений сотрудничества назвал продвижение товаров на рынок Египта. Российский экспортный центр является уполномоченной организацией по реализации инициативы по созданию Российской промышленной зоны в этой стране. Проект получил статус национального и предусматривает поэтапное развертывание на площадке "Восточный Порт-Саид" Экономической зоны Суэцкого канала производственного комплекса площадью 525 га. Это даст российским экспортерам и поставщикам возможность локализовать свои производственные мощности.

Андрей Слепнев заявил, что Российский экспортный центр готов поддержать белорусские предприятия, заинтересованные во вхождении на африканский рынок. Кроме договора с "Белэксимгарантом" планируется подписать соглашение по финансированию проектов с Беларусбанком.

Российский экспортный центр - государственный институт поддержки несырьевого экспорта. В прошлом году объем поддержки российского экспорта составил около $19 млрд, совместных торговых операций с Беларусью - $1,33 млрд. За все время работы финансовых инструментов центра совместные торговые операции профинансированы в размере $5,5 млрд.

"Это не только поставки российских комплектующих, но и совместные поставки на третьи рынки. Сейчас прорабатываем ряд новых проектов", - отметил Андрей Слепнев.

РЭЦ входит в государственную корпорацию развития ВЭБ.РФ. В состав группы интегрированы также Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (ЭКСАР) и государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (Росэксимбанк).
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.08.2019
валюта курс
EUR 2.2794
USD 2.0546
RUB 3.1313
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.08.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2794 -0.0016
USD 2.0546 -0.002
RUB 3.1313 +0.0257
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2750 2.2800
USD 2.0530 2.0550
RUB 3.1200 3.1300
подробнее

Конвертация в банках
на 22.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1060 1.1100
EUR/RUB 72.6000 73.2000
USD/RUB 65.5000 66.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте