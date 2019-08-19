МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ В ОКТЯБРЕ

15:28 19.08.2019 VI Международный конгресс «Библиотека как феномен культуры» пройдет Национальной библиотеке Беларуси 16-17 октября 2019 года. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, тема мероприятия - «Услуги и сервисы библиотек в современном информационном пространстве». Программа конгресса предусматривает пленарное заседание, работу в секциях, тематические дискуссии. Планируется обсудить такие темы, как роль библиотек в современной информационной инфраструктуре общества; информационное обеспечение научных исследований и образовательного процесса; социальные сети и библиотеки; библиотеки 2.0/4.0; информационно-аналитические услуги библиотек: состояние и перспективы развития; технологии облачных вычислений в деятельности библиотек; информационно-поисковые системы библиотек в сетевой среде; электронные библиотеки и онлайн-ресурсы в библиотечно-информационном пространстве; интернет-маркетинг в деятельности библиотек; оценка эффективности библиотечных услуг в электронной среде; библиотеки как досуговое пространство; инновационные подходы к организации обслуживания пользователей; современные пользователи библиотек: изучение потребностей и организация взаимодействия. Организаторы мероприятия - Министерство культуры и Национальная библиотека Беларуси.