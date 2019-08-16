Представители ОАО «МАЗ» и ООО «Промагролизинг-Центр» в ходе визита в Уфу встретились с заместителем министра сельского хозяйства Башкортостана Павлом Иофиновым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, на встрече рассматривались перспективные направления сотрудничества с ведущим белорусским машиностроительным предприятием в сфере поставок грузовой техники. Было отмечено, что Башкортостан заинтересован в приобретении надежных машин.

На переговорах с частными перевозчиками города Уфа обсуждались направления взаимодействия по поставкам пассажирской техники МАЗ. Представитель ООО «Промагролизинг-Центр» рассказал об оптимальных вариантах лизинга.

Руководитель ООО «Авторитет» Николай Мозырец и генеральный директор ГУСП «Башсельхозтехника» Фларис Шайхетдинов договорились проработать вопросы организации поставок белорусских грузовых автомобилей.