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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНПРОМ БЕЛАРУСИ И РОСАГРОЛИЗИНГ ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О РЕАЛИЗАЦИИ БЕЛОРУССКОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ
09:06 19.08.2019
Министр промышленности Беларуси Павел Утюпин и генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов 15 августа в Минске подписали договор о предоставлении в Российской Федерации белорусских товаров на условиях финансовой аренды (лизинга).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома Беларуси, уже в августе аграрии России смогут приобрести технику белорусского производства с использованием механизма льготного лизинга сроком до 5 лет с частичным субсидированием лизинговых платежей. Договором предусматривается компенсация части лизинговых платежей при приобретении в Российской Федерации в лизинг техники 80 белорусских организаций-производителей.
«Отрасль испытывает острую нехватку тракторов малой мощности, потребность в такой технике составляет около 4 тысяч единиц. Подписанное соглашение ускорит процесс обновления парка техники и поможет ликвидировать дефицит в этом сегменте», - подчеркнул Павел Косов.
В свою очередь Павел Утюпин отметил важность заключения данного договора, как для Белорусской, так и для Российской стороны.
«Уверен, что достигнутые договоренности положительно повлияют на увеличение товарооборота между нашими странами», - сказал министр промышленности.
Принять участие в программе и приобрести технику на условиях льготного лизинга смогут предприятия, осуществляющие свою деятельность в сфере производства, заготовки, транспортировки, хранении, переработки и реализации с/х продукции, производстве и реализации пищевых продуктов, обеспечении с/х средствами производства (минеральные удобрения, химия), рыболовства, рыбоводства и рыбоперерабатывающей промышленности, оказании сельскохозяйственных услуг.
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