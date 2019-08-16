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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СПЕЦИАЛИСТОВ УЗБЕКИСТАНА ВПЕЧАТЛИЛ 450-ТОННЫЙ БЕЛАЗОВСКИЙ САМОСВАЛ
14:23 16.08.2019
Делегация специалистов минерально-сырьевого сектора Узбекистана 14 августа побывала в ОАО «БЕЛАЗ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, с особенностями работы и спецификой производства карьерной техники «БЕЛАЗ» узбекских инженеров-проектировщиков, геологов и преподавателей вузов ознакомили во время экскурсии по цехам предприятия. Гости стали свидетелями закладки 55-тонного карьерного самосвала, сборки сверхтяжелых машин, испытали себя в роли водителя большегрузной техники в кабине обучающего тренажера и впечатлились грандиозностью 450-тонного белазовского самосвала-рекордсмена.
Сотрудничество Белорусского автозавода с компаниями горнодобывающего сектора и ведущими научными учреждениями Узбекистана имеет стратегический характер и активно развивается. Парк карьерной техники «БЕЛАЗ» в этой центральноазиатской стране насчитывает около 850 машин: это карьерные самосвалы грузоподъемностью от 30 до 220 тонн и спецтехника. Среди основных партнеров – ГП «Навоийский ГМК», ОАО «Алмалыкский ГМК», ОАО «Узбекуголь» и другие. В списке стран-потребителей продукции ОАО «БЕЛАЗ» Узбекистан находится на втором месте после России по количеству отгруженной за семь месяцев 2019 года техники, и поставки продолжаются.
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