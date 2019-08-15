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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ БЖД ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В КРУПНЕЙШЕМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ В МОСКВЕ
10:11 16.08.2019

Делегация Белорусской железной дороги примет участие в Международном железнодорожном салоне пространства 1520 «PRO//Движение. ЭКСПО», который 28-31 августа пройдет на территории экспериментального кольца АО «ВНИИЖТ» в Щербинке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, представители белорусской магистрали в составе нескольких групп во главе с главным инженером Белорусской железной дороги Валерием Шубадеровым и заместителем начальника дороги Сергеем Сизиным примет участие в пленарном заседании «Цифровая трансформация и технологии будущего в железнодорожной отрасли» и стратегической сессии «PRO Железнодорожную технику: подвижной состав будущего».

Специалисты дороги также посетят выставочную экспозицию салона.

Салон является уникальной международной коммуникационной площадкой для встречи представителей крупнейших компаний, экспертов и специалистов в области железнодорожного транспорта, а также демонстрации и продвижения современных технологий. Свои достижения и разработки в отрасли железнодорожного машиностроения, строительства, электроники и систем управления представят крупнейшие компании транспортной отрасли.

Важное место в рамках салона отведено выставочной экспозиции. Она является самой масштабной на пространстве колеи 1520, ее площадь составляет 20 тысяч кв. м., где разместятся более 100 натурных образцов техники. Экспозиция будет разделена на определенные тематические зоны.

Деловая программа салона «PRO//Движение. ЭКСПО» пройдет в форматах пленарных сессий, круглых столов и дискуссий. В повестку программы включены вопросы стратегического значения: цифровая трансформация железнодорожной отрасли, грузовые и пассажирские поезда нового поколения, маркетинг и сбыт подвижного состава, инновации и модернизация инфраструктуры, информатизация и кибербезопасность железнодорожного транспорта и ряд других.

В рамках работы салона главный инженер БЖД Валерий Шубадеров примет участие в совместном заседании Совета главных инженеров железных дорог стран Евразийского экономического союза. Планируется обсуждение вопроса создания и работы данного Совета и подписание меморандума о сотрудничестве в области технической политики на железнодорожном транспорте между ОАО «Российские железные дороги», Белорусской железной дорогой, государственным предприятием «Национальная компания «Кыргыз темир жолу», ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» и АО «Национальная компания «Казакстан темiр жолы».
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