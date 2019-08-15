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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ЗАКЛЮЧИТ ДОГОВОРЫ С «ВТБ ЛИЗИНГ» И «РОСАГРОЛИЗИНГ» О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В РОССИИ БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ НА УСЛОВИЯХ ЛИЗИНГА
09:05 16.08.2019
Правительство Беларуси заключит договоры с компаниями «ВТБ Лизинг» и «Росагролизинг» о предоставлении в России белорусских товаров на условиях финансовой аренды (лизинга). Об этом говорится в постановлении Совета министров №532 от 13 августа 2019 года, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.
Министерство промышленности совместно с Минфином уполномочено на проведение переговоров с российскими организациями по проектам соответствующих договоров и их подписание.
Допсоглашения к договорам о лизинге также будут заключены с российскими компаниями «ВЭБ-лизинг», «ТрансФин-М», «Европлан» и компаниями из Казахстана — «КомТрансЛизинг», «КазАгроФинанс», RailLeasing.
В качестве основы для проведения переговоров Совмин одобрил проект договора между правительством Беларуси и акционерным обществом «Банк Акцепт» об условиях выдачи кредитов для приобретения в России белорусских товаров. При достижении договоренностей с российской стороной документ будет подписывать Министерство финансов.
Банками-агентами определены ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) и ОАО «БПС-Сбербанк».
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