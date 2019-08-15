Правительство Беларуси заключит договоры с компаниями «ВТБ Лизинг» и «Росагролизинг» о предоставлении в России белорусских товаров на условиях финансовой аренды (лизинга). Об этом говорится в постановлении Совета министров №532 от 13 августа 2019 года, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Министерство промышленности совместно с Минфином уполномочено на проведение переговоров с российскими организациями по проектам соответствующих договоров и их подписание.

Допсоглашения к договорам о лизинге также будут заключены с российскими компаниями «ВЭБ-лизинг», «ТрансФин-М», «Европлан» и компаниями из Казахстана — «КомТрансЛизинг», «КазАгроФинанс», RailLeasing.

В качестве основы для проведения переговоров Совмин одобрил проект договора между правительством Беларуси и акционерным обществом «Банк Акцепт» об условиях выдачи кредитов для приобретения в России белорусских товаров. При достижении договоренностей с российской стороной документ будет подписывать Министерство финансов.

Банками-агентами определены ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) и ОАО «БПС-Сбербанк».