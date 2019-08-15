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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОСВЯЩЕННЫЙ ТУРИСТИЧЕСКОМУ ПОТЕНЦИАЛУ ТРАНСГРАНИЧНЫЙ СЕМИНАР БЕЛАРУСЬ-ЛИТВА ПРОЙДЕТ 27-29 АВГУСТА
17:48 15.08.2019

Национальное агентство по туризму 27-29 августа проведет 3-дневный трансграничный семинар Беларусь-Литва.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Агентстве, целью семинара является реализация туристического потенциала приграничных территорий Беларуси и Литвы, а также развитие сотрудничества в сфере туризма между странами.

В первый день участники семинара смогут посетить достопримечательности населенных пунктов Островецкого, Сморгонского, Вороновского и Ивьевского районов: Жемыславль, Гайтюнишки (дом-крепость XVII в.), Бенякони (костел Иоанна Крестителя), Больтеники (усадьба Путткамеров) и другие.

Во второй день семинара запланировано посещение культурных объектов, расположенных на территории Шальчиненкайского района Литвы – дворец Былинских в д. Яшюнай, православную общину в д. Микнишкес, музей народной художницы Анны Крепштуль в д. Табаришкес, замок-музей в д. Мядининкай.

29 августа в Вильнюсе пройдет встреча участников семинара с представителями Министерства экономики и инноваций Литвы, а также туристических организаций.
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