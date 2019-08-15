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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


РУКОВОДИТЕЛИ ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ БЕЛАРУСИ И ЛАТВИИ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМУ СКОПЛЕНИЯ ТРАНСПОРТА В ПУНКТАХ ПРОПУСКА НА ГРАНИЦЕ
17:09 15.08.2019

Сегодня в пункте пропуска «Григоровщина» состоялась встреча делегаций белорусской таможенной службы под руководством председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько и латвийской – во главе с заместителем генерального директора Службы государственных доходов Латвии по таможенным вопросам Раймондсом Зукулсом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, основной вопрос обсуждения - взаимодействие по недопущению скопления транспортных средств в пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе.

Необходимость заключения в ближайшей перспективе меморандума о взаимодействии таможенных служб двух государств на период проведения официальных международных культурных и спортивных мероприятий также рассмотрена на встрече. Подписание такого документа особо значимо в преддверии проведения Беларусью и Латвией в 2021 году Чемпионата мира по хоккею с шайбой.

В рамках конструктивного диалога обсужден и порядок совместных действий, направленных на борьбу с таможенными правонарушениями, а также вопросы развития инфраструктуры сопредельных пунктов пропуска.

Накануне встречи Ю. Сенько посетил пункт пропуска «Урбаны», который сегодня находится в активной стадии реконструкции. Уже введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс. Второй пусковой комплекс, включающий площадки для оформления и контроля автотранспортных средств, планируется ввести в эксплуатацию в ноябре 2019 года.
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