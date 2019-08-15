15 августа стартовала международная экологическая экспедиция по замерам «нулевого фона» на территории, прилегающей к площадке сооружения Белорусской АЭС в Островецком районе. В составе экспедиции представители международной экологической общественной организации «Зеленый крест», Агентства экологической безопасности «Альфа-Х91», научно-просветительской организация «Энергия и Экология» и других общественных и специализированных организаций.

Как сообщает сайт РУП «Белорусская атомная электростанция», международная общественная экологическая экспедиция проводится по инициативе Белорусской АЭС с использованием опыта проведения аналогичных мероприятий российской эксплуатирующей организацией АО «Концерн Росэнергоатом» и Фонда «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций», занимающегося вопросами экономического и инфраструктурного развития территорий вокруг АЭС, а также вопросами экологической безопасности.

В ходе экспедиции будет получена независимая экспертная оценка исходных условий окружающей среды в районе строительства АЭС. Будет проведена полевая гамма-спектрометрическая съемка, отобраны пробы воздуха, воды, почвы, донных отложений и растительности. Затем будет определена активность радионуклидов в отобранных пробах и подготовлен отчет о результатах работы.

Полевой этап экспедиции продлится до 20 августа. Полученная в ходе экспедиции информация о состоянии экологической, радиационной, ядерной безопасности в районе строительства АЭС, а также выводы и предложения экологов будут представлены широкой общественности. Кроме того, итоги международной экспедиции войдут в отчет по программе послепроектного анализа, который в настоящее время разрабатывается в соответствии с обязательствами Республики Беларусь в рамках Конвенции Эспо. Этот отчет также будет представлен общественности и направлен в сопредельные страны.