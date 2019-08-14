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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В БРЕСТСКОМ ОБЛИСПОЛКОМЕ 19 АВГУСТА ПРОЙДЕТ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ БЛОКА ПО КОНКУРЕНЦИИ И АНТИМОНОПОЛЬНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЕЭК
12:25 15.08.2019

аседание Общественной приемной Блока по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии пройдет 19 августа в Брестском облисполкоме.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестском облисполкоме, мероприятия проводятся с целью повышения информированности субъектов хозяйствования Беларуси и иностранных компаний об общих правилах конкуренции на трансграничных рынках Евразийского экономического Союза, ответственности за нарушение этих правил, а также порядке обращения в ЕЭК для защиты своих прав.

Представители ЕЭК выступят с докладами, а затем проведут личный прием заявителей по вопросам о составе и содержании международных договоров и нормативно-правовых актов, входящих в право Евразийского экономического союза, в сфере конкуренции и антимонопольного регулирования; о требованиях к заявлению (материалам) о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках Евразийского экономического союза; об ответственности за нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках Евразийского экономического союза.

Кроме того, представители МАРТ ознакомят с новыми возможностями по защите интересов предприятий республики на трансграничных рынках Беларуси и России с использованием возможностей антимонопольных органов наших стран при применении законодательства о защите конкуренции в рамках соглашения между правительством Беларуси и правительством России о сотрудничестве в области защиты конкуренции, ратифицированного законом №211-З от 16.07.2019.

В случае, когда вопросы не могут быть решены непосредственно в ходе приема, заявителю предлагается оставить обращение в письменной форме для дальнейшего рассмотрения в установленном порядке. Поступившие обращения рассматриваются в соответствии с нормами Регламента Евразийской экономической комиссии, утвержденного решением Высшего Евразийского экономического совета №98 от 23 декабря 2014 г.
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