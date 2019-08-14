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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НАЦИОНАЛЬНОЕ КАДАСТРОВОЕ АГЕНТСТВО СТАЛО ЧЛЕНОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
10:14 15.08.2019
Национальное кадастровое агентство стало членом Международного института налогообложения недвижимости (International Property Tax Institute)
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, международный институт налогообложения недвижимости – это профессиональная некоммерческая организация, целью создания которой является улучшение и развитие систем налогообложения и массовой оценки недвижимости в мире.
Членство в этой организации открывает новые возможности для повышения квалификации и активного обмена опытом оценщиков Беларуси с иностранными коллегами, внедрения в стране прогрессивных технологий и подходов в массовую оценку земли и недвижимости, что, исходя из специфики, особенно ценно в условиях узкой специализации и инновационного характера деятельности оценщиков.
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